Общество 10 апреля 2026 11:15

В парке Победы в Казани возложили цветы в память узников концлагерей

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Казанском парке Победы прошла церемония возложения цветов, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Почтить память павших товарищей собрались бывшие узники концентрационных лагерей со всей республики. Они встретились в Парке Победы и возложили цветы к Вечному огню.

На возложении также присутствовал Герой России Расим Баксиков – он сказал напутственные слова перед началом церемонии. Помогали в организации мероприятия волонтеры из «Волонтерской Роты Боевого Братства».

