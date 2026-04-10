В парке Победы в Казани возложили цветы в память узников концлагерей

В Казанском парке Победы прошла церемония возложения цветов, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Почтить память павших товарищей собрались бывшие узники концентрационных лагерей со всей республики. Они встретились в Парке Победы и возложили цветы к Вечному огню.

На возложении также присутствовал Герой России Расим Баксиков – он сказал напутственные слова перед началом церемонии. Помогали в организации мероприятия волонтеры из «Волонтерской Роты Боевого Братства».