Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В парке Победы в Казани началось празднование Дня ВДВ
Сегодня в России отмечают 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. В честь памятной даты в парке Победы собрались все причастные к десантному братству.
В 10 утра здесь началась торжественная часть мероприятия, после этого состоится возложение цветов к Вечному огню в парке Победы.
Затем десантники повторят церемонию у памятника Воинам интернационалистам.
Сегодня здесь собралось несколько сотен человек – все в тельняшках и голубых беретах, а вместе с ними их жены и дети.
Большинство из мужчин побывали в зоне СВО, в том числе в составе добровольческих батальонов.
На мероприятии, как и каждый год, минутой молчания почтили тех бойцов, которые погибли, отдавая долг Родине.
Традиционно в День ВДВ торжественный митинг проходил у мемориала в парке Горького, но в этом году из-за реконструкции сооружения, мероприятие перенесли в парк Победы.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа