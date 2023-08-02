В парке Победы в Казани началось празднование Дня ВДВ

Сегодня в России отмечают 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. В честь памятной даты в парке Победы собрались все причастные к десантному братству.

В 10 утра здесь началась торжественная часть мероприятия, после этого состоится возложение цветов к Вечному огню в парке Победы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Затем десантники повторят церемонию у памятника Воинам интернационалистам.

Сегодня здесь собралось несколько сотен человек – все в тельняшках и голубых беретах, а вместе с ними их жены и дети.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Большинство из мужчин побывали в зоне СВО, в том числе в составе добровольческих батальонов.

На мероприятии, как и каждый год, минутой молчания почтили тех бойцов, которые погибли, отдавая долг Родине.

Традиционно в День ВДВ торжественный митинг проходил у мемориала в парке Горького, но в этом году из-за реконструкции сооружения, мероприятие перенесли в парк Победы.