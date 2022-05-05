В казанском парке Победы активисты высадили яблони в память о погибших героях войн

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Сегодня в казанском парке Победы прошла акция «Аллея памяти». Молодые активисты и все желающие могли посадить яблоню в память о погибших в разные войны солдатах. Всего было посажено 15 деревьев.

«Сегодня присоединяемся к большому количеству акций в преддверии Дня Победы – 9 Мая. Каждый город и сельское поселение по-своему чтят своих героев, собирают информацию о них, записывают видеоролики, которые становятся цифровым памятником. А мы сегодня создаем своеобразный экологический памятник. Это возможность не забыть события разных лет», — отметила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева, которая также присоединилась к акции.

Акция «Аллея памяти» проводится с 2012 года на территории парка Победы. Ее задача – создание живого памятника защитникам Отечества. Она приурочена к 9 Мая, событиям 1941–1945 годов, когда воины-герои спасли нашу страну от фашизма, пояснил директор республиканского центра «Форпост» РТ Тимур Камалетдинов.

«В целом это памятник всем, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. Будь то отец, воевавший в Чечне, или брат, который воевал в Сирии или на Украине. Каждый житель города может принести свою яблоню или взять ее у нас как у организаторов и сделать живой памятник, который из года в год будет расти», — добавил он.

Яблоня неслучайно выбрана для создания Аллеи Памяти. Эти деревья цветут как раз в начале мая, олицетворяя праздник труда, а затем украшая парк своими цветами и в день Победы, заключил Камалетдинов.

Одним из участников акции стал выпускник Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, участник специальной военной операции на Украине.

«Я пришел сегодня посадить дерево в память о моих товарищах, однокурсниках. Мы выпустились буквально год назад. Мужество воинов держится на основе памяти о них», — поделился он.