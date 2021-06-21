В парке Победы почтили героев войны и выложили свечами портрет Девятаева и самолет Пе-2

В казанском парке Победы выложили зажженными свечами портрет Героя Советского Союза Михаила Девятаева и изображение пикирующего бомбардировщика Пе-2. Акция «Огненные картины войны» прошла в преддверии Дня памяти и скорби.

Оба изображения символизируют вклад Татарской АССР в победу в Великой Отечественной войне. К работе над созданием контуров были привлечены художники республики.

«Подготовку к мероприятию и продумывание концепции картины мы начали еще в мае. В этом году вышел фильм „Девятаев“, и это дополнительно привлекло внимание к нашей акции», — отметил руководитель татарстанской «Молодой гвардии Единой России» Динар Бариев.

В годы Великой Отечественной войны летчик Михаил Девятаев попал в плен. Вместе с другими узникам концлагеря он смог разработать план побега на немецком самолете и осуществить его. После войны герой вернулся в Казань, откуда был призван, и жил здесь до конца жизни.

Именно в столице ТАССР производился самый массовый советский пикирующий бомбардировщик Пе-2. Его выпускал Казанский авиазавод №22 имени Горбунова (ныне — Казанский авиазавод имени Горбунова — филиал ПАО «Туполев»).

Всего для акции использовали более 10 тыс. свечей. Работать над выстраиванием контуров изображений молодогвардейцы начали еще в 10 часов утра. После зажжения свечей состоялась минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие посетили депутат Госдумы РФ от РТ Ольга Павлова, министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

«Сегодня пришло много детей, молодежи и молодогвардейцев. Огромное спасибо им и всем, кто принял участие в этой акции. Когда я вижу эту картину из свечей, наворачиваются слезы. Память — самое великое, что у нас есть, и мы должны помнить о войне», — заявила Ольга Павлова.

«Для нас очень важно, чтобы не только ветераны, прошедшие войну, помнили о ней, но и подрастающее поколение принимало участие в акциях памяти», — подчеркнул Дамир Фаттахов.

По всей России в ночь с 21 по 22 июня традиционно проходит акция «Свеча Памяти». В ее рамках коллективно зажигают свечи у мемориалов и памятников. С 2020 года вместе с всероссийской акцией «Свеча Памяти» реализуется международная акция «Огненные картины войны».

В год 75-летия Победы Казань наряду с 19 другими городами страны указом Президента РФ Владимира Путина была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести».

Организаторами международной акции «Огненные картины войны» являются татарстанская «Молодая гвардия Единой России» и республиканские «Волонтеры Победы» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Акция проходит во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести в память о погибших в годы Великой Отечественной.