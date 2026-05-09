Общество 9 мая 2026 09:17

В парке Победы началась торжественная церемония возложения цветов

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В эти минуты в парке Победы началась торжественная церемония возложения венков воинской славы к Вечному огню. Участие в мероприятии принимает Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На торжественную церемонию также прибыли Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, Первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и премьер-министр РТ Алексей Песошин. Присутствуют руководители республиканских министерств и участники военных конфликтов разных лет.

Цветы также возложат к памятнику труженикам тыла, к монументу Матерям и вдовам погибших солдат, к памятнику Советскому солдату, а затем к памятнику участникам СВО. Церемония пройдет и у рубки подводной лодки «Казань», где традиционно в этот день собираются моряки-подводники.

#День Победы #Раис Республики Татарстан #возложение цветов
