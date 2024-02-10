В парке Победы в Кукморе открыли мемориал воинам-интернационалистам

Фото: Эльвира Иванова

В парке Победы в Кукморе состоялось торжественное мероприятие у мемориала воинам-интернационалистам, посвященное 35-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В мероприятии принял участие глава района Сергей Димитриев, начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны, ветеран боевых действий, кавалер ордена Красной Звезды, генерал-майор Валерий Миронченко, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Римма Ратникова, участники боевых действий, учащиеся, местные жители и другие уважаемые гости.

Фото: Эльвира Иванова

«Благодарю всех, кто не остался равнодушным и внес свой вклад в дело сохранения памяти. Наше подрастающее поколение должно знать и помнить о событиях тех лет, воспитываться на примере героизма и преданности долгу», — сказал на церемонии глава района Сергей Димитриев.

Глава района вручил удостоверения к медали «35 лет выводу войск из Афганистана» родственникам погибших земляков.

Председатель координационного совета Кабмина РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Республике Афганистан и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, кавалер ордена Красной Звезды Иван Егоров отметил, что мемориал воинам-интернационалистам является сохранением памяти о подвигах наших земляков.

Фото: Эльвира Иванова

«Пусть этот мемориал станет символом мужества и воинской доблести. Сегодня молодое поколение исполняет свой долг достойно в зоне специальной военной операции. Пожелаем им выполнить свои боевые задачи и вернуться живыми. А память воинов-интернационалистов навсегда останется в наших сердцах», — сказал он.

Раис Абзалов из села Большой Кукмор поделился своими воспоминаниями о службе.

Фото: Эльвира Иванова

«Мы попали в Афганистан с Дальнего Востока. В составе вертолетной эскадрильи я летал на вертолете Ми-24. Тогда мы были молодые, нам было по 25 лет. В 1982 году нас, в составе 26 экипажей, отправили в Афганистан. Мы базировались в столице Афганистана — Кабуле. Наша задача была сопровождать колонны наших войск, также мы оказывали поддержку войск во время проведения операции по уничтожению боевиков противоположной стороны. К сожалению, в полку мы потеряли 12 человек. Очень тяжело терять своих товарищей. Они останутся навсегда в нашей памяти», — рассказал майор запаса.

Фото: Эльвира Иванова

После снятия покрова с мемориала собравшиеся на мероприятие возложили венки и цветы и почтили память воинов минутой молчания.