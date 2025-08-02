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Общество 2 августа 2025 11:01

В Парке Победы Казани проходит празднование 95-й годовщины ВДВ

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В Парке Победы Казани проходит празднование 95-й годовщины ВДВ
Фото: Дмитрий Шатров\ «Татар-информ»

Сегодня в казанском Парке Победы проходит празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск. После торжественной части ветераны ВДВ возложат цветы к Вечному огню в парке Победы и мемориалу Воинам-интернационалистам.

Кроме того, сегодня пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта среди детей участников СВО.

Бывшие военнослужащие пришли на празднование семьями, среди которых множество маленьких детей.

«Сохранение традиций ВДВ – это в первую очередь воспитание молодого поколения в духе патриотизма, поддержка движения ветеранов и поддержка мнения, что ВДВ – лучшие войска в мире», – сказал Председатель «Союза десантников» РТ Юрий Суворов.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

#день вдв #вдв #годовщина #празднование
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