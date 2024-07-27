В парке Победы Казани почтили память погибших детей Донбасса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Сегодня в Казани прошла международная акция «Ангелы Донбасса». Ее организовали Татарстанское отделение «Молодой Гвардии Единой России» и городской Комитет по делам детей и молодежи. Акция приурочена ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе. Более ста человек собрались, чтобы почтить память погибших детей.

27 июля в ДНР отмечают скорбную дату – «День памяти детей – жертв войны в Донбассе». Этот день учредил глава республики Денис Пушилин своим указом. Цель – сохранить память о маленьких жителях ДНР, погибших под обстрелами. В этот день вся страна вместе с Донбассом скорбит о безвинных жертвах войны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

На акции зачитали имена всех погибших детей и почтили их память минутой молчания. В конце участники возложили цветы к стихийному мемориалу. В мероприятии участвовали волонтеры, работники предприятий, общественники, школьники и студенты Татарстана.

Руслан Шигабуддинов, глава Татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России», рассказал о своих чувствах во время акции.

«27 июля – трагичная дата в истории нашей страны и Донбасса. Сегодня мы вспоминали детей, называли имя каждого ребенка, погибшего на Донбассе с 2014 года. Было очень тяжело слушать эти имена, особенно тех детей, которые прожили всего несколько дней. Некоторые семьи погибли целиком. Это больно осознавать. Мы соболезнуем всем родным погибших детей. Искренне желаем, чтобы война скорее закончилась и на Донбассе наступил мир. Чтобы дети жили в любящих семьях, рядом с родными и близкими, и чтобы у них все было хорошо», – сказал Руслан Шигабуддинов.

Участник специальной военной операции Дмитрий Голубцов также поделился своими мыслями.

«Это большая утрата и скорбь для всех нас. Дети – это цветы жизни, самые невинные существа! Мы должны помнить этих детей, как помним жертв Беслана и Великой Отечественной войны. Дети неприкосновенны, их нельзя трогать», – отметил Дмитрий Голубцов.