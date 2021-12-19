В парке Победы Набережных Челнов состоялось открытие новогодней елки

В Автозаводском районе в парке Победы жители Набережных Челнов приняли участие в новогоднем празднике под названием «Мир в ожидании чудес». Об этом пишет Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Программа состоялась при участии лучших солистов и творческих коллективов городского культурного центра «Эврика», детской хореографической школы «Бисеринки», детской школы хореографического искусства №17.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили челнинцев с наступающим Новым годом, подвели итоги конкурса «Маскарадный костюм» и наградили победителей.

С поздравлением к горожанам обратились руководитель исполкома Фарид Салахов, депутат горсовета Вадим Матюшин, глава администрации Автозаводского района Винер Харисов. Они подвели итоги уходящего года и рассказали о перспективах наступающего.

Юные горожане приняли участие в конкурсах и играх, которые организовали сотрудники городского Дворца творчества детей и молодежи и спортивная школа «Олимпийский». Горожане фотографировались с ростовыми фигурами, катались на лошадях. Жителей и гостей Автозаводского района порадовал шоу-проект Pegas cо световой программой «Крылья».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на городской площади Челнов зажглись огни на главной елке.