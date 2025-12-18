В парке общественного транспорта РТ за год появилось 120 новых автобусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан в этом году закупил более 120 новых автобусов, а за пять лет – около 600. Об этом сообщил на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Прибавилось в этом году автобусов в Набережных Челнах – 80, в Нижнекамске – 15, в 42 районах – 26», – сказал он.

Глава Миндортранса отметил, что по целевому показателю к 2030 году не менее 85% общественного транспорта должно быть в нормативном состоянии.

«То есть, не старше 10 лет», – уточнил он.

Сейчас в Татарстане в нормативном состоянии – более 82% общественного транспорта, подчеркнул министр. По его словам, в республике работает 690 автобусов, возраст которых – до пяти лет, и 201 автобус – старше 10 лет.

«Для обновления подвижного состава нам нужно по 110-111 новых машин в год», – заметил Ханифов.

Пассажиропоток на автомобильном транспорте за год вырос на 3,9%, и в этом году прогнозируется в 312,3 млн человек.

На субсидирование сельских маршрутов в 36 муниципальных образованиях в этом году выделено 290,9 млн рублей.