В парке Нижнекамска появилось первое укрытие от атак БПЛА

Первое укрытие от БПЛА в парке Нижнекамска

Фото: © канал Радмира Беляева в МАКС

Первое железобетонное укрытие от атак БПЛА в Нижнекамске установили в парке «Семья». Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Такие конструкции предназначены для защиты людей от осколков и ударной волны во время атак. Это пилотный проект для нашей республики. Укрытие рассчитано на 20 человек», – написал он в МАКС.

Фото: © канал Радмира Беляева в МАКС

Градоначальник объяснил, почему подобные укрытия нужны в общественных пространствах.

«Во время сигнала тревоги не всегда есть возможность быстро добраться до ближайшего укрытия. Поэтому важно предусмотреть безопасные места там, где ежедневно бывает много людей», – добавил он.

По словам Беляева, подобные укрытия уже используются в Белгороде, где мэр Нижнекамска побывал на днях с целью изучения опыта защиты от вражеских БПЛА.

«Во время сигнала тревоги не всегда есть возможность быстро добраться до ближайшего укрытия. Поэтому важно предусмотреть безопасные места там, где ежедневно бывает много людей. < … > Конечно, верим, что пользоваться ими по назначению не придется. Но предусмотреть все сценарии мы должны», – резюмировал Беляев.