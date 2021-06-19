В мензелинском парке Ленина появится музей под открытым небом

В Мензелинске проводится реконструкция первой очереди парка Ленина. Территория общественного пространства располагается вблизи исторического центра города — на улице Карла Маркса.

Реконструкция парка пройдет в два этапа. В прошлом году благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и национальному проекту «Жилье и городская среда» мензелинцы выиграли грант на обновление пространства. В этом году началась его реализация. Разработчиком проекта выступило архитектурное бюро из Казани Miriada Groupp.

«Благоустройство парка начинается от Екатерининского моста и заканчивается набережной на юго-западе от территории парка», — рассказали ИА «Татар-информ» в архитектурном бюро.

По словам собеседника агентства, благоустройство парка им. Ленина является важным звеном в развитии системы общественных пространств. Главная концепция парка — объединение жителей и организация музея под открытым небом, который сохранит и расскажет историю места.

Предусмотрено несколько сценариев использования территории. Парк насыщен функциями, привлекательными для посетителей разных возрастных групп: спортивными и детскими площадками, зонами для проведения локальных и городских мероприятий, рекреационными зонами, смотровыми площадками. В центре парка находится мемориальная зона, туристическая экотропа. Отдельно выделена площадка для выгула собак. Коммерческие зоны парка включают прокат спортивного инвентаря и точки общественного питания.

«Реализация первой очереди запланирована на этот год. Вторая очередь начнется в 2022-м. В апреле этого года состоялись общественные обсуждения, на которых архитекторы совместно с представителями муниципалитета и жителями города определили необходимость строительства парка II очереди. Средства на второй этап будут выделены из бюджета Татарстана благодаря программе „Развитие общественных пространств РТ“. В онлайн-голосовании за общественные пространства, которое проходило на республиканском портале госуслуг и в мобильном приложении „Услуги РТ“, большинство мензелинцев проголосовало именно за этот проект», — рассказал собеседник агентства.

В обсуждении второй очереди прозвучали предложения увековечить в парке память знаменитых выходцев района, создать «панда-парк», включить в концепцию благоустройства парка элементы программы «Урам», установить малые архитектурные формы в виде редких видов животных из Красной книги или обитателей фауны именно Мензелинского района, установить «блиц-кабины» для фото, уличные зарядники для смартфонов и многое другое.