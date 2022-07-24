В Парке культуры и отдыха в Верхнем Услоне появится локация для экстрим-спорта

В Парке культуры и отдыха в Верхнем Услоне продолжается реализация по благоустройству общественных пространств. Так, здесь началось строительство спортивного объекта «Боул» и обустройство пешеходных дорожек, пишет «Волжская новь».

Спортобъект предназначен для любителей катания на скейте, роликах, трюковых самокатах и велосипедах. Сейчас идет работа над его обустройством, после чего он будет покрыт асфальтом.

Открытие локации планируется осенью. Ее строительство обойдется в 9 млн рублей.

Над проектом трудится легендарная команда Legato Sports Architecture, создавшая скейт-парки в Москве, Таллине, Куала-Лумпуре, Казани и других городах. Им принадлежит разработка парка «Урам» в Казани и экстрим-парка «Айда» в Нижнекамске.