В парке культуры и отдыха Челнов появится новая площадка для мини-футбола

По программе строительства универсальных спортивных площадок на территории парка культуры и отдыха в поселке ГЭС Набережных Челнов за 7,8 млн рублей построят площадку для мини-футбола. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

Докладчик отметил, что в городе особое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. Так, в 2022 году завершен капитальный ремонт стадиона «Строитель» за 163,7 млн рублей. Выполнен ремонт мачт освещения футбольного поля с установкой новых осветительных приборов, входной группы, помещений касс, установлено новое ограждение территории, туалетный модуль, системы видеонаблюдения и безопасного доступа, благоустроена территория.

На футбольном поле №3 стадиона «КАМАЗ» выполнена укладка нового искусственного тренировочного футбольного покрытия за 24,3 млн рублей.

В наступившем году по программе капитального ремонта спортивных объектов планируется капитальный ремонт спортшколы олимпийского резерва №11 на сумму 61,9 млн рублей.

Также разработана концепция благоустройства двух площадок города для организации ярмарочной торговли на территории возле ипподрома и рядом со стадионом «Строитель» в поселке ГЭС. В этом году планируется благоустройство.

«Стройка в городе живет как в промышленном, так и гражданском строительстве. Тенденции и результаты в 2022 году неплохие. Что будет в 2023-м, один Всевышний знает. Но здесь и сейчас пока мы живем и работаем. Вот утром проснулся — смотрю: объекты строятся. Будем надеяться, что никаких форс-мажорных обстоятельств не случится, строители уже активно работают», — заключил мэр Наиль Магдеев.