В парке культуры и отдыха Набережных Челнов появился аттракцион почти за 4 млн рублей

В парке культуры и отдыха в поселке ГЭС Набережных Челнов появился новый семейный аттракцион под названием «Жемчужина». Его стоимость составляет 3 млн 900 тыс. рублей, сообщила «Татар-информу» начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

«Для нас очень важно, что появился новый аттракцион, а стоимость второстепенна», — уточнила собеседница агентства.

Новое развлечение на 12 посадочных мест площадью 76 квадратных метров будет готово к приему посетителей через две недели. Угол отклонения гондолы от вертикали на аттракционе составляет 40 градусов, а максимальный вылет — 13,6 метров.

Помимо этого, аттракцион оборудован вечерней подсветкой и ярким дизайном.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Парк культуры и отдыха города стал одним из самых новых членов Ассоциации парков России. Данный Парк Автограда был основан в 1972 году.