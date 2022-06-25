В парке «Крылья Советов» пройдет фестиваль с участием казанских рок-коллективов

Казанцев и гостей города приглашают на фестиваль «Рок-волна», на котором выступят казанские рок-коллективы. Мероприятие пройдет 26 июня по случаю Дня молодежи и будет посвящено памяти Виктора Цоя, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Для гостей также будут организованы мастер-классы по живописи, изготовлению изделий из кожи и росписи по дереву, а также стилизованная фотозона с мотоциклами. На полях фестиваля пройдет встреча мотоклуба «Нарушители границ».

Мероприятие начнется в 2 часа дня в парке «Крылья Советов».