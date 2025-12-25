В парке им. Горького в Казани 29 декабря откроется резиденция Кыш Бабая
В Казани 29 декабря в парке имени Горького начнет работу резиденция Кыш Бабая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
Для гостей подготовлена праздничная развлекательная программа. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, зимних семейных забавах и посетить новогоднюю ярмарку. Также в резиденции будет возможность сфотографироваться с Кыш Бабаем и загадать новогодние желания.
Начало мероприятия запланировано на 16:30. Резиденция расположится рядом с площадкой «Трудовые резервы».