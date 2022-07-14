В челнинском парке «Гренада» состоится первый фестиваль уличной культуры

23 июля в парке «Гренада» в Набережных Челнах состоится фестиваль уличной культуры. Идея проведения мероприятия принадлежит горожанам Автограда. Об этом «Татар-информу» рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

На разных площадках общественного пространства пройдут соревнования по экстремальному катанию на скейтбордах, самокатах, bmx, отборочные соревнования по уличным видам танцев (breaking, all styles), турнир по стритболу от детской спортивной школы №10, несколько видов открытых тренировок по кроссфиту, воркауту. Помимо этого, жители и гости города смогут посетить творческие мастер-классы и лектории от представителей местных креативных индустрий, послушать сеты диджеев, насладиться живой музыкой и найти другие занятия по душе.

Фестиваль посвящен в первую очередь знакомству с сообществами, которые на существуют или могут появиться его территории, для их дальнейшей интеграции в событийную жизнь парка.

Парк предлагает много сценариев отдыха, поэтому и интересы посетителей разнообразны. Однако решено было начать с самой крупной группы посетителей — молодежи, которая заинтересована в экстремальных видах спорта. Так возникла идея проведения фестиваля уличной культуры. Вторая задача — опробовать максимальное количество площадок парка для их дальнейшего эффективного наполнения событиями.

В фонде напомнили, что сообщество «Гренада.COMMUNITY» образовалось недавно, это небольшая группа инициативных горожан, которые встретились в рамках воркшопа «Гений места» и которых связывает парк «Гренада». Основная задача команды — активизировать сообщества парка, познакомиться с ними, дать им заявить о себе и совместно насытить пространство событиями.