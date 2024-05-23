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В парке «Гренада» Челнов пройдет экстремальный Сабантуй
В парке «Гренада» Набережных Челнов 15 июня состоится традиционный экстремальный Сабантуй. Впервые этот формат был опробован в прошлом году и нашел отклик у экстремального сообщества «Гренада». Об этом было сказано на прошедшей онлайн пресс-конференции в Автограде.
«Это событие привлекло внимание челнинцев в прошлом году, и принято решение его повторить этим летом», — рассказала руководитель команды «Парки Челнов» Анна Балашова.
Спикер пояснила, что основное отличие от обычного Сабантуя в том, что все конкурсы проводятся на самокатах, скейтах, велосипедах и других средствах передвижения.
«Молодежь охотно участвует в конкурсах, там очень классные призы», — отметила Анна Балашова.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя в 2024 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале руководителя РТ. Так, в населенных пунктах и райцентрах республики татарский народный праздник пройдет 8-9 июня, в Набережных Челнах — 15 июня, а в Казани — 23 июня.
Презентация предоставлена Управлением информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
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