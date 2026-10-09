В парке Горького Казани установили фигуры с историями людей в трудной ситуации

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Казани установили три социальные инсталляции, посвященные людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фигуры изготовили из переработанного пластика, а узнать истории их прототипов можно с помощью QR-кодов.

Инсталляции изображают пожилую женщину с протянутой рукой, мужчину, переживающего одиночество после смерти близкого человека, и мужчину средних лет, потерявшего семью, дом и работу. Все три образа связаны с подопечными благотворительного проекта «Приют Человека».

При сканировании QR-кода на каждой фигуре открывается подкаст с рассказом героя о жизненных испытаниях, обращении за помощью и попытке начать жизнь заново.

Организаторы проекта рассчитывают, что инсталляции помогут привлечь внимание к проблемам бездомности и одиночества и напомнят, что в трудной ситуации может оказаться каждый. «Приют Человека» оказывает подопечным комплексную поддержку: предоставляет временный кров и питание, помогает восстановить документы, найти работу и вернуться к самостоятельной жизни.

Фигуры останутся в парке до конца октября.