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Культура 3 сентября 2026 16:40

В парке «Чёрное озеро» в Казани пройдет литературный стендап

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Литературный вечер «Слово. Юмор. Стиль» пройдет 5 сентября в казанском парке «Черное озеро» в преддверии IV международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В программе выступят комедийные артисты Никита Никитин, Слава Трефилов и Марат Шамсевалиев. Они представят номера, в которых сюжеты классических произведений, образы писателей и литературные тексты будут переосмыслены с помощью юмора и сатиры.

Помимо стендапа, зрителей ждут выступления современных поэтов республики и открытый микрофон. Участники смогут прочитать собственные стихотворения.

Одной из главных интриг вечера станет объявление имени специального гостя IV «Пастернаковских чтений». Ранее организаторы сообщали, что в программе фестиваля в Менделеевске примут участие актриса Полина Кутепова и актер Дмитрий Захаров из Мастерской Фоменко, а также актриса Нелли Уварова.

IV международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет 12–13 сентября в Менделеевске. Мероприятие посвящено «бондюжскому» периоду жизни Бориса Пастернака.

#стендап #борис пастернак #Черное озеро
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