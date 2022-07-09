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Ру Тат
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Общество
9 июля 2022  01:42

В парке «Черное озеро» расскажут, как выбрать психолога и оценить эффект от терапии

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Как выбрать психолога, о каких проблемах можно рассказать специалисту и как понять, эффективна ли терапия, расскажут в казанском парке «Черное озеро». Бесплатное занятие проведет психолог и преподаватель Юлия Козина, сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Она объяснит нюансы работы психологов, расскажет о важности консультаций, необходимой длительности терапии, перечне проблем, которые можно решить. Также специалист укажет, кто ответственен за результативность приемов.
Помимо этого, горожанам сообщат о специфике работы детских психологов, отличиях индивидуальной и семейной терапий.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Оно состоится 10 июля в 13.00. Место проведения — терраса второго этажа летнего сада. В случае непогоды занятие перенесут на первый этаж здания.

#психолог #лекция #парк Черное озеро
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