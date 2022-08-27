В парке «Черное озеро» психологи расскажут казанцам о воспитании детей

28 августа в парке «Черное озеро» пройдет традиционная встреча с психологом на тему «Гиперопека и гипоопека». Проведет ее преподаватель института психологии и психолог клиники «Инсайт» Ренат Миназов.

На лекции горожане обсудят со специалистом две крайности воспитания. Гиперопека — это стиль воспитания и взаимоотношений в семье, при котором ребенка чрезмерно опекают и контролируют. Другая крайность — гипоопекающий стиль воспитания, за которым стоит отсутствие контроля со стороны родителей.

Планируется, что разговор будет идти не только о детском воспитании, но и гиперопекающих и гипоопекающих отношениях между взрослыми членами семьи.



Мероприятие пройдет на террасе второго этажа Летнего дома, а в случае неблагоприятных погодных условий — на первом этаже здания. Для участия нужна регистрация по ссылке. Начало встречи запланировано на 13.00, сообщает Дирекция парков и скверов.

