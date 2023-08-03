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В парке «Черное озеро» откроется pop-up-выставка казанских художников
6 августа в казанском парке «Черное озеро» откроется pop-up-выставка «Уравнение движения». Увидеть работы местных художников, посетить лекции, встречи и мастер-классы можно с 15.00, сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ.
Церемония пройдет в перголе парка. Авторы работ и представители художественной галереи презентуют свои работы и расскажут о замысле проекта.
Программу выставки откроет лекция клинического психолога «Гений или подделка. Почему мы сравниваем себя с другими?». Специалист объяснит, как побороть синдром самозванца, и что делать, если возникает желание сбежать из творчества.
Увидеть экспозицию можно до 25 августа.
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