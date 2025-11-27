В парке «Черное озеро» начали подготовку катка и пункта проката

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В парке «Черное озеро» в Казани началась подготовка к зимнему сезону: специалисты приступили к обустройству катка и обновлению пункта проката коньков. Из-за нестабильной погоды приступить к заливке льда пока невозможно, поэтому рабочие приводят в порядок территорию водоема и инженерные сети, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как уточнили в дирекции парков и скверов, недавние дожди вновь наполнили чашу озера, и сейчас на месте работает насос, откачивающий воду перед плановой очисткой. Дно необходимо полностью освободить от грязи и мусора, чтобы при заливке они не всплывали и не ухудшали качество льда.

Деревянные ступени у водоема защитили прочной фанерной конструкцией – она предохранит их от повреждений лезвиями коньков, влаги и низких температур, а также сможет служить дополнительной зоной для отдыха.

Продолжается подготовка пункта проката: часть резинового покрытия от здания проката до катка уже уложена, что обеспечит безопасный проход посетителей. В этом сезоне горожанам будут доступны 370 пар коньков.

Заливка льда начнется после стабилизации минусовых температур, которые должны продержаться несколько дней. Традиционно работы пройдут в два этапа: сначала чашу вручную заполнят водой, затем ледозаливочная машина выровняет поверхность.

Этой зимой в Казани откроют 105 площадок для катания: 83 хоккейные коробки и 22 катка с пунктами проката. Спортивные центры столицы также обновят 200 пар коньков.