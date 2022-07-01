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Казань
1 июля 2022  00:03

В парке «Черное озеро» для казанцев проведут уроки английского языка

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В казанском парке «Черное озеро» стартовали занятия по английскому языку, присоединиться к которым могут все желающие, сообщает Дирекция парков и скверов.

Следующий урок пройдет 7 июля в 18.30, 17 июля попрактиковаться в английском языке горожане смогут в 11.00, а 28 июля — в 18.30.

В хорошую погоду занятия буду проводиться в амфитеатре парка, а в случае дождя — на первом этаже летнего дома.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

#Черное озеро #парки и скверы #дирекция парков и скверов
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