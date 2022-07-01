В парке «Черное озеро» для казанцев проведут уроки английского языка

В казанском парке «Черное озеро» стартовали занятия по английскому языку, присоединиться к которым могут все желающие, сообщает Дирекция парков и скверов.

Следующий урок пройдет 7 июля в 18.30, 17 июля попрактиковаться в английском языке горожане смогут в 11.00, а 28 июля — в 18.30.

В хорошую погоду занятия буду проводиться в амфитеатре парка, а в случае дождя — на первом этаже летнего дома.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.