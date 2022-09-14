Два памп-трека и зоны отдыха появятся в зеленодольском парке «Березовая роща»

В Зеленодольске завершается строительство третьей очереди парка «Березовая роща». Сейчас к сдаче готовится новый памп-трек и зоны отдыха. Открытие запланировано на конец сентября.

Общественное пространство будет оборудовано двумя памп-треками: детским в 360 кв. метров и взрослым площадью более 1 тыс. кв. метров. Уже построена смотровая площадка, продолжается благоустройство территории, запланирована входная группа.

На место выехал мэр города Михаил Афанасьев. «Эта площадка станет одной из самых востребованных среди детей и молодежи, мы опирались именно на запросы зеленодольцев. Завершить работы планируем в третьей декаде сентября», — сказал глава города и района.

В администрации «Татар-информу» уточнили, что открытие первой и второй очереди парка состоялось в прошлом году. На первый и второй этап благоустройства «Березовой рощи» было выделено более 222,6 млн рублей. Из них свыше 129,2 млн рублей пошло на первую очередь реализации, более 93,4 млн — на вторую.

На третий этап благоустройства по республиканской программе развития общественных пространств направлено 59 млн рублей.