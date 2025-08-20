news_header_top
Общество 20 августа 2025 16:06

В парках вдоль Казанки восстановят пойменные дубравы

Саженцы пойменных дубов высадят в казанском питомнике редких растений в следующем году экоактивисты. Для этого в этом году будут собраны семена на островах напротив поселка Торфяной. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня член совета Всероссийского общества охраны природы в РТ Тимур Ескараев.

«Желуди нужно стратифицировать – продержать в холодильнике зиму, чтобы высадить на следующий год. Предыдущие наши посадки, к сожалению, были повреждены из-за нелегального сброса грязного снега зимой 2021-2022 года. Выращенные дубы планируем высадить по берегам вдоль Казанки, возле моста "Миллениум". Это будет сделано для восстановления экосистемы», – рассказал он.

Ескараев пояснил, что пойменные дубы вдоль Казанки росли еще до революции. Но в процессе осушения реки были вырублены. Эти дубы ценны тем, что они адаптированы к влажной почве и могут расти на болотах.

«Дубы вырастить непросто. Сейчас в казанском питомнике редких видов растет лишь одна грядка, около 30 саженцев», – добавил Ескараев.

#Экология #дуб #Казанка #растения
