В парках Татарстана завершился строительный сезон 2024 года

Институт развития городов Татарстана подвел итоги строительного сезона этого года. В 45 муниципальных образованиях Татарстана было благоустроено 64 общественных пространства. Общая сумма финансирования составила 2,36 млрд рублей — это федеральные и региональные средства, рассказали «Татар-информу» в институте.

«В этом году в Татарстане появилось более 60 обновленных или заново построенных общественных пространств. Это и инклюзивные парки со специальным оборудованием, и территории, которые впервые открыли горожанам доступ к воде, и объекты с уникальной экосистемой. Для нас в первую очередь важен социальный эффект этих изменений: то, как общественные пространства повлияют на улучшение качества жизни в больших городах и маленьких поселках. Надеемся, что новые пространства наполнятся жизнью и приобретут для татарстанцев значение „третьих мест“ — мест, где они смогут качественно проводить время и досуг», — отметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Бульвар на улице Серова

Бульвар Серова, Казань

Бульвар на улице Серова находится около мечети и фонда «Ярдэм», где люди с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию. Кроме того, в близлежащих к бульвару домах живут слепые и слабовидящие люди. Поэтому при разработке концепции благоустройства бульвара особый акцент был сделан на создании комфортного инклюзивного пространства.

Бульвар на улице Серова

В этом году была реализована вторая очередь благоустройства бульвара Серова. Сегодня в этом пространстве появились функциональные зоны: детские площадки, сенсорный сад, событийная площадка, площадка для игры в боччу, спортивная площадка. Каждая из функциональных зон бульвара адаптирована для людей с ограничениями здоровья.

Например, контуры покрытий выполнены из рельефной брусчатки для лучшего ориентирования незрячих и слабовидящих людей, прогулочные зоны содержат поручни. По всему парку располагаются столики для маломобильных посетителей на коляске, в том числе и под теневыми навесами.

Большое Чайковое озеро

Большое Чайковое озеро, Казань

Озеро находится рядом с новым перинатальным центром и городской больницей №7. На территории озера гнездятся чайки, обитают колонии крачек и другие виды птиц. Поэтому для авторов проекта было принципиально важно создать инфраструктуру для тихого отдыха горожан, сохранив при этом уникальную экосистему озера. Кроме того, при проектировании было необходимо создать внутриквартальные связи — сделать так, чтобы жители могли удобно и быстро добираться от улицы Чуйкова до улицы Лаврентьева пешком.

Большое Чайковое озеро

Благодаря благоустройству в этом году в парке появились зона отдыха со скамьями и смотровая площадка у озера павильон с кофейней. На территории высадили ивы разных видов, кустарники, цветники и злаковые растения.

Парк «Прибрежный», Набережные Челны

Парк «Прибрежный» — самый большой парк в Набережных Челнах, расположенный на территории более 300 гектаров. Жители города и окрестностей гуляют в парке с детьми, устраивают здесь пикники. Зимой парк используется для лыжных прогулок, тренировок и соревнований. Несмотря на популярность у местных жителей, долгое время территория парка оставалась неблагоустроенной.

Парк «Прибрежный»

С 2022 года в парке «Прибрежный» ведутся работы по обновлению территории. В 2024-м здесь завершилась реализация третьей очереди благоустройства. Сегодня в парке появились пирсы вокруг озера, освещение, озеленение, а также лестничный спуск рядом с яхт-клубом.

Альметьевское водохранилище

Альметьевское водохранилище — искусственный водоём, который появился в 2001 году на месте болотистой поймы с островами. Отсутствие базовой инфраструктуры долгое время не позволяло раскрыть рекреационный потенциал этого места. Один из главных запросов альметьевцев к архитекторам общественных пространств — организация отдыха у воды.

Альметьевское водохранилище

В 2022 году этот объект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Так в этом пространстве были запущены глобальные изменения.

Сверхзадача проекта — открытие для горожан «Альметьевского моря» и преодоление отрицательного экологического имиджа города через экопросвещение и развитие природных территорий.

Альметьевское водохранилище

В 2024 году на территории водохранилища для комфорта жителей появились павильоны, детская площадка и экопарк, в котором предусмотрены гриль-зона, смотровая площадка, экопросветительский маршрут. Также была реализована пляжная зона и благоустроены пирсы для рыбаков и пешеходный мост.

Шишкинские пруды, Елабуга

Визитная карточка парка «Шишкинские пруды» — уникальный природный ландшафт, который важно сохранить и укрепить. Благоустройство парка играет ключевую роль в создании единой городской ткани общественных пространств. Пруды граничат с национальным парком «Нижняя Кама» и формируют буферную зону между ним и городом.

Шишкинские пруды

В 2022 году проект благоустройства парка победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Так на Шишкинских прудах начались изменения. В 2024 году здесь появилась чайная с навесом, где гости парка могут комфортно отдохнуть во время прогулки.

Парк Алтынова, Зеленодольск

Парк Алтынова соединяет микрорайон Мирный и старый город. Несмотря на большой потенциал территории, ее развитие тормозило отсутствие инфраструктуры и продуманных пользовательских сценариев. В 2022 году парк победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Парк Алтынова

После этого в парке Алтынова были запущены масштабные изменения. В этом году провели детальное зонирование парка: здесь появились зоны активного и пассивного досуга, спортивные и детские площадки, пространства для отдыха на природе, а также зона для выгула собак с игровыми элементами.

Благоустройство территории в первую очередь было направлено на улучшение условий для отдыха, занятий спортом и повседневной жизни с минимальным воздействием на природную среду. Уникальный ландшафт парка стал ключевым элементом перезагрузки территории. Все новые функции и элементы органично встроены в существующий рельеф.

Парк «Молодежный», Заинск

Молодежный парк

Молодежный парк в Заинске — это пространство для отдыха, творческой самореализации и неформального общения. Долгое время эта территория не соответствовала потребностям города и местных жителей: здесь не было комфортных зон отдыха и современных спортивных и детских площадок.

В 2022 году парк победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Молодежный парк

После начала обновления пространства в 2023 году территория парка стала многофункциональной. Здесь появились молодежная зона (памп-трек, амфитеатр, уютная поляна для мероприятий и отдыха) и зона для семейных активностей (включает детские площадки, навес). В этом году в парке реализовали третью очередь благоустройства. Здесь созданы павильон молодежного центра с открытой сценой и амфитеатр с навесом, установлены скамейки и урны.