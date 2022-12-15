В парках Татарстана начнется развитие экстремального туризма и dog-friendly среды

В 2023 году архитекторы планируют уделить особое внимание развитию экстремальной инфраструктуры в общественных пространствах Татарстана. Об этом во время прямого эфира «Татарстан онлайн» рассказала директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

«По всей республике экстремальная культура будет распределена равномерно. На сегодняшний день есть парк „Урам“ в Казани, „Айда“ в Нижнекамске, „Гренада“ в Набережных Челнах. Но молодые ребята, желающие кататься, есть везде», — отметила гостья эфира.

Для успешного развития экстремального туризма в парках и скверах необходимо понять, из чего должно состоять благоустройство и инфраструктура, необходимая для консолидации сообществ. Важно, чтобы ребята могли вести здесь предпринимательскую деятельность, тренироваться, учиться.

«Эти пространства будут максимально разными, для того чтобы в том числе развивать максимальный туризм в республике», — отметила Наиля Зиннатуллина.

Вторым важным направлением в парках станет создание dog-friendly среды.

«Это очень сложный и емкий вопрос, который нельзя закрыть только устройством площадок для выгула и тренировок собак, потому что питомцев тренируют только в первые два года жизни. Следовательно, эти площадки работают на очень небольшое количество людей. В этом году нам удалось переосмыслить среду для хозяев и их питомцев. Это произошло в парке „Прибрежный“ в Челнах и „Салават купере“ в Казани. Получилась социокультурная, яркая и свободная в части пространства площадка для общения и игры», — отметила директор Института развития городов РТ.

В эти два парка могут приходить кинологи, зоопсихологи — все, кто готов делиться знаниями о том, как правильно воспитывать питомцев и делать так, чтобы люди, у которых нет собак, учились дружелюбно относиться к четвероногим друзьям.