В парках «Россия – Моя история» представят программы для подготовки школьников к ЕГЭ

В парках «Россия – Моя история» с 2022 года будут представлены программы для подготовки школьников к ЕГЭ. Роль проекта в популяризации отечественной истории обсудили на первом заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Участники дискуссии отметили, что работа по историческому просвещению имеет два основных направления – формирование у граждан России, прежде всего молодежи, базовых представлений о прошлом страны и противодействии системным попыткам фальсификации отечественной истории, предпринимаемым из-за рубежа», – говорится в сообщении.

Участники заседания обратили внимание на необходимость совершенствования преподавания региональной истории, поддержки русских школ за рубежом и организации новых форматов взаимодействия историков России и стран ближнего зарубежья.

По итогам встречи было принято решение, что межведомственная комиссия сформирует рабочие группы по направлениям своей деятельности и подключится к работе по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах.

Кроме того, регионам рекомендовано использовать положительный опыт всероссийской программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников» для поддержки школьного познавательного туризма.

Проект «Россия – Моя история» направлен на популяризацию отечественной истории.