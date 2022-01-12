В парках Нижнекамска пройдут праздничные гуляния в честь Старого Нового года

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В парках Нижнекамска состоятся праздничные мероприятия в честь Старого Нового года, который отмечается 13 января. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая пройдет концерт «Светлый праздник к нам пришел» при участии лучших коллективов города. Начало запланировано на 17.30.

В это же время в городском парке «Семья» начнется концерт «Мелодии Нового года». Также здесь состоится награждение лучших новогодних площадок. За активную работу при создании елочных городков вручат награды представителям промышленных предприятий, главам сельских поселений, председателям СТОС, старшим по домам и другим.

В 18.00 на празднование Старого Нового года жителей и гостей города приглашает Парк нефтехимиков. Здесь можно будет сделать небольшую фотосессию с ростовыми фигурами, принять участие в викторинах и прокатиться на коньках.