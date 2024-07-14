В парках Казани за 1,7 млн рублей проведут ремонт камер видеонаблюдения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В общественных пространствах Казани проведут техобслуживание и ремонт камер видеонаблюдения. Стоимость работ составит 1,7 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Камеры проверят в парках Победы, Континент, «Калейдоскоп», «Комсомолец», «Крылья Советов», Урицкого, Сосновая роща у ДК Химиков, Лядском саду, скверах им.Тинчурина, им.Аксенова, на бульваре Фестивальный, бульваре по улице Фучика, в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке у Центра семьи «Казан», на набережной озера Кабан, в парке «Белые цветы», на озере Комсомольском, пляже у озера Лебяжье и в других.

Заказчиком выступает МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий». Срок предоставления услуги — до 31 декабря 2024 года. Средства на проведение работ выделят из бюджета Казани (субсидия).