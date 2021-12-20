В парках Казани впервые выступит «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга

Впервые в рамках зимний программы в скверах и парках Казани выступит петербургский уличный «Упсала-цирк». Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

Артисты, в состав которых входят не только профессионалы, но и дети из зоны риска и особенностями здоровья, выступят в шести общественных пространствах. Все они обучились цирковому мастерству.

Хэдлайнеры зимней программы презентуют свои представления с 28 по 30 декабря в парке Горького, бульваре «Ак чәчәкләр», парке «Крылья Советов», набережной реки Казанки, парке Урицкого и Горкинско-Ометьевском лесу.

«Важно понимать, что это социальный проект. Опыт петербургского цирка является уникальным и важным. Именно поэтому мы инициируем встречу представителей „Упсала-цирк“ с работниками социальных учреждений Казани, которые в том числе работают с трудными подростками и детьми из неблагополучных семей», — отметил спикер.

Во встрече, которая состоится 28 декабря, примут участие активисты, деятельность которых связана с инклюзией. Представители «Упсала-цирк» поделятся опытом и расскажут о своей работе, а участники встречи смогут обсудить деятельность социальных учреждений и задать свои вопросы.