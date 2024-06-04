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Общество 4 июня 2024 19:10

В парках Казани стартует психологический проект «Выслушаем»

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В парках Казани стартует психологический проект «Выслушаем»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В среду, 5 июня, в Казани стартует проект «Выслушаем». Его участники смогут бесплатно проконсультироваться с психологами в парках города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Встречи пройдут на семи площадках: Горкинско-Ометьевский лес, сквер по улице Заря, парки Горького, Победы, имени Урицкого, «Крылья Советов» и «Сосновая роща».

Все желающие смогут обсудить со специалистом то, что их волнует, рассказать о своем состоянии и настроении или просто поделиться радостными новостями. Слушать горожан будут сотрудники центра психолого-педагогической помощи «Доверие».

Консультации будут проходить каждую среду с 16:00 до 19:00. В этом году к команде опытных психологов впервые присоединятся волонтеры — студенты психологических факультетов.

#психологическая помощь
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