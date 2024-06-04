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В парках Казани стартует психологический проект «Выслушаем»
В среду, 5 июня, в Казани стартует проект «Выслушаем». Его участники смогут бесплатно проконсультироваться с психологами в парках города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Встречи пройдут на семи площадках: Горкинско-Ометьевский лес, сквер по улице Заря, парки Горького, Победы, имени Урицкого, «Крылья Советов» и «Сосновая роща».
Все желающие смогут обсудить со специалистом то, что их волнует, рассказать о своем состоянии и настроении или просто поделиться радостными новостями. Слушать горожан будут сотрудники центра психолого-педагогической помощи «Доверие».
Консультации будут проходить каждую среду с 16:00 до 19:00. В этом году к команде опытных психологов впервые присоединятся волонтеры — студенты психологических факультетов.
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