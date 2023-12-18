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В парках Казани стартует новогодняя программа «Мерцание»
Казанцам огласили новогоднюю программу «Мерцание».
Так, как сообщили в телеграм-канале «Парки и скверы Казани», 19 декабря, зажгут огни на праздничных елках в парках Дед Мороз и Снегурочка.
Еще горожанам напомнили, что у Центра семьи «Казан» уже скоро откроется новогодняя ярмарка с фастфудом и напитками, а с 23 декабря там же заработают аттракционы, горка и интерактивные зоны.
1, 2 и 3-го января Московский театр «Морэс» представит в столице РТ цирковое шоу в шести общественных пространствах.
4 января у Центра семьи «Казан» организуют зимнюю вечеринку с выступлениями локальных диджеев и хедлайнера — Dj Biicla.
Также запланирован первый семейный фестиваль зимних забав с играми в снежки, футболом в валенках и полосой препятствий.
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