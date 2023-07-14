В парках Казани стартовали мастер-классы по ноузворку для собак

В июле в казанских парках организовали бесплатные занятия по дрессировке собак. Одно из новых направлений тренировок – ноузворк, сообщает «Татарстан-24».

Назвать кличку, как только собака повернется на хозяина, сказать «да» и отдать кусочек еды. Четвероногие, таким образом, обучаются искать предметы по запаху.

«Кинологи заметили, что собаки после поиска более спокойные, уравновешенные. Была также задача придумать какую-то активность для собак с ограничениями и особенностями поведения», — поделилась специалист по дрессировке собак Полина Кучеева.

Следующие мастер-классы для собак пройдут 18 и 20 июля в сквере имени Карима Тинчурина, 25 и 27 июля в парке Крылья Советов.