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В парках Казани стартовали мастер-классы по ноузворку для собак
В июле в казанских парках организовали бесплатные занятия по дрессировке собак. Одно из новых направлений тренировок – ноузворк, сообщает «Татарстан-24».
Назвать кличку, как только собака повернется на хозяина, сказать «да» и отдать кусочек еды. Четвероногие, таким образом, обучаются искать предметы по запаху.
«Кинологи заметили, что собаки после поиска более спокойные, уравновешенные. Была также задача придумать какую-то активность для собак с ограничениями и особенностями поведения», — поделилась специалист по дрессировке собак Полина Кучеева.
Следующие мастер-классы для собак пройдут 18 и 20 июля в сквере имени Карима Тинчурина, 25 и 27 июля в парке Крылья Советов.
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