В парках Казани состоятся спортивные тренировки для женщин

В Международный женский день, 8 марта, в парках столицы Татарстана состоятся спортивные тренировки для женщин. Жительницы города смогут поиграть в хоккей и футбол, сообщает Дирекция парков и скверов Казани на своей странице в соцсети Instagram.

В 11.00 на катке стадиона «Трудовые резервы» в парке имени Горького начнется тренировка по хоккею. Ее проведет женский хоккейный клуб «Маруся». С собой необходимо принести перчатки, наколенники и коньки. На стадионе также работает прокат коньков.

В это же время, в 11.00, в парке имени Урицкого пройдет тренировка по футболу. Занятие подойдет для девушек с разным уровнем физической подготовки.

Участницам рекомендуется надеть термобелье, теплые носки, ветровку, шапку, перчатки и удобные бутсы. Занятие проведет тренер спортивной команды Girl Power.

«Парки — это пространство для самовыражения (как творческого, так и спортивного), площадка для поиска единомышленников и место силы для многих горожан. В это непростое время мы хотели бы вам напомнить, что парки всегда рядом», — говорится в сообщении Дирекции парков и скверов.