В парках Казани состоятся «щенячьи часы» для начинающих собаководов

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В парках столицы Татарстана на площадках для выгула собак в апреле по воскресеньям будут организованы занятия для начинающих собаководов. Проведет их специалист по поведению собак Полина Кучеева, сообщает Дирекция парков и скверов Казани в своем Telegram-канале.

Эксперт объяснит, как правильно социализировать щенка, и научит понимать язык тела животных. В результате встреч эмоциональные связи между хозяевами и их питомцами смогут укрепиться.

Первое занятие пройдет в парке «Крылья Советов» 7 апреля, а второе состоится в Горкинско-Ометьевском лесу 14 апреля. Встреча в парке у жилого комплекса «Весна» намечена на 21 апреля, а в общественном пространстве ЖК «Салават Купере» — на 28 апреля. Все занятия будут начинаться в 13 часов на площадках для выгула домашних животных.

К участию во встречах допускаются щенки от 3,5 месяца, прошедшие период карантина, вакцинированные и обработанные от паразитов. Участие бесплатное, но необходимо заранее записаться у Полины Кучеевой.