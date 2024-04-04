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Общество 4 апреля 2024 07:00

В парках Казани состоятся «щенячьи часы» для начинающих собаководов

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В парках Казани состоятся «щенячьи часы» для начинающих собаководов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В парках столицы Татарстана на площадках для выгула собак в апреле по воскресеньям будут организованы занятия для начинающих собаководов. Проведет их специалист по поведению собак Полина Кучеева, сообщает Дирекция парков и скверов Казани в своем Telegram-канале.

Эксперт объяснит, как правильно социализировать щенка, и научит понимать язык тела животных. В результате встреч эмоциональные связи между хозяевами и их питомцами смогут укрепиться.

Первое занятие пройдет в парке «Крылья Советов» 7 апреля, а второе состоится в Горкинско-Ометьевском лесу 14 апреля. Встреча в парке у жилого комплекса «Весна» намечена на 21 апреля, а в общественном пространстве ЖК «Салават Купере» — на 28 апреля. Все занятия будут начинаться в 13 часов на площадках для выгула домашних животных.

К участию во встречах допускаются щенки от 3,5 месяца, прошедшие период карантина, вакцинированные и обработанные от паразитов. Участие бесплатное, но необходимо заранее записаться у Полины Кучеевой.

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

#парки и скверы казани
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