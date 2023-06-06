В парках Казани состоятся бесплатные встречи с психологами

В семи парках столицы Татарстана стартуют бесплатные встречи с психологами. Консультации будут проходить по средам с 15.00 до 19.00, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Желающие смогут поговорить с опытным психологом, обсудить то, что их волнует и беспокоит, рассказать о своем состоянии и настроении или «просто поделиться своей радостью».

Для встреч выбраны площадки «в уединенных местах» парков. В парке «Сосновая роща» психологи будут ждать горожан рядом с воркаут-площадкой, в Лядском саду — возле фонтана, в парке Победы — у озера, в парке имени Горького — в конце главной аллеи, в парке «Крылья Советов» — на площадке у главного входа, в Горкинско-Ометьевском лесу — возле контейнерного центра Cube, а в парке имени Урицкого — вблизи сцены.

Встречи могут быть отменены из-за погодных условий, информацию можно будет уточнить в Telegram-канале Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».

Именно этот центр и организует встречи с психологами в рамках социального проекта «Выслушаем». За предыдущие два года в рамках этой инициативы в трех парках были проведены 119 консультаций, отмечает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.