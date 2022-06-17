В парках Казани пройдут соревнования «Район на район» по экстремальным видам спорта

В парках Казани с 20 июня стартует официальный отбор на Всероссийский фестиваль уличной культуры, искусства и спорта «Позитив улиц». Соревнования в формате «Район на район» пройдут в дисциплинах BMX, самокат и скейтборд, сообщает Дирекция парков и скверов.

Соревноваться казанцы будут в трех парках, которые оборудованы специальными площадками — памп-треками. Так, 20 июня спортсмены поборются за победу в парке им. Мира в Дербышках, 21 июня — парке «Континент» и 22 июня — в парке им.Урицкого. Начало соревнований в 17.00.

Участвовать в соревнованиях могут все желающие при наличии шлема и защиты, а несовершеннолетним горожанам нужно также принести с собой расписку на разрешение присоединиться к турниру.

Регистрация участников проводится по ссылке.