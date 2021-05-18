В парках и скверах Казани завершается обработка от клещей

В общественных пространствах Казани подходят к завершению работы по обработке от клещей, сообщает пресс-служба мэрии города.



Сегодня акарицидная обработка, проводимая Дезинфекционной станцией города, завершена на территории набережной озера Кабан, лесопарка «Дубрава», Лядского сада и сквера им. Аксенова. Помимо этого, полностью обработаны бульвар по ул. Фучика, Горкинско-Ометьевский лес, пляж озера Лебяжье и бульвар «Ак чәчәкләр».



В парках «Комсомолец», «Черное озеро», им. Горького, «Континент», «Сосновая роща», им. Урицкого, «Калейдоскоп» и Победы также проведена дезинфекция. Остальные шесть общественных пространств города, среди которых парк «Крылья Советов», парк им. Тинчурина, парк по ул. Мира, пляж озера Комсомольское, парк у ДК им.Саид-Галиева и набережная реки Казанки, планируется обработать до 20 мая.



Всего площадь, подлежащая акарицидной обработке в 2021 году, составляет 176,6 га. Подобные работы проводятся для предотвращения сезонной вспышки энцефалита, отмечают в Дирекции парков и скверов Казани.