Общество 10 сентября 2025 16:30

В парках и скверах Казани работает более 200 точек общественного бесплатного Wi-Fi

Оператор АО «Уфанет» продолжает развивать сеть общественного бесплатного Wi-Fi в парках и скверах Казани. Уже сейчас установлено более 200 точек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Понимаем, что большинство бесплатных Wi-Fi точек сейчас расположены в торговых центрах, гостиницах и магазинах, и чтобы подключиться, приходится заходить внутрь – а не всегда это удобно или хочется. Поэтому оператор АО "Уфанет" развивает сеть общественного Wi-Fi на улице, в парках и скверах города», – сообщил Хайруллин.

Он отметил, что благодаря «Уфанет» в Казани уже установлено более 200 таких точек, где можно подключиться к бесплатному интернету на свежем воздухе. Уже более 50 тыс. жителей воспользовались публичным Wi-Fi.

Всего в Татарстане есть более 500 локаций, где можно подключиться к бесплатному Wi-Fi. Они расположены в торговых и офисных центрах, а также в открытых общественных пространствах. Подробная информация по таким точкам размещена на карте «Публичные точки доступа Wi-Fi в Республике Татарстан» на сайте Минцифры РТ, добавил Хайруллин.

#Айрат Хайруллин #Wi-Fi
