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В парках и скверах Казани начали готовиться к летнему сезону
В парках и скверах Казани начали готовиться к летнему сезону, чтобы общественные пространства были не только красивыми, но и комфортными для горожан и гостей города.
«Сейчас наступило то время, когда мы готовим городскую инфраструктуру к вашим любимым летним прогулкам. Не остаются без внимания и туалетные модули», — сказано в сообщении в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства Казани.
Всего будут отремонтированы 19 общественных туалетов — на сегодня ведется демонтаж в парках «Крылья советов», «Черное озеро», «Сосновая роща», Тинчурина и у ДК Саид-Галиева в Дербышках. Рабочие заменят все поврежденные и ветхие элементы, отремонтируют кровлю, обшивку, сантехническое оборудование.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань потратит почти 30 млн рублей на капремонт 19 общественных туалетов.
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