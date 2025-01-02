В парках и на улицах Казани представят спектакли, новогодние DJ-сеты и кинопоказы

2 января для жителей и гостей Казани подготовили праздничную программу под открытым небом. Различные представления и активности ожидаются в парках, в Казанском Кремле и на улицах города, рассказали в мэрии столицы РТ.

Так, у Центра семьи «Казан», у главной елки, в 17.00 начнется спектакль «Бременские музыканты» от студии «Оперение». После этого на площадке выступят ученики местной школы диджеев. Затем с 20.00 до 21.00 пройдет аудиовизуальная инсталляция «Желание» — метафорическое путешествие, которое раскроет темы вызова, преодоления и трансформации.

С 15.30 по улицам столицы Татарстана будет курсировать DJ-фургон «Елан сәяхәте». Встретить его можно будет у часов на улице Баумана, рядом с торговым центром «МЕГА», в сквере по улице Мира в Дербышках, а также в парке в микрорайоне «Салават Купере» и «Калейдоскоп».

Ожидает гостей и парк «Черное озеро», где, несмотря на временно закрытый каток, будет продолжаться марафон кинопоказов. До 23.00 гости будут следить за приключениями Гарри Поттера и героями «Хроник Нарнии».

В 15.00 в жилом районе «Салават Купере» развернется представление уличного театра из Санкт-Петербурга «Вокруг». В 18.00 артисты выступят на бульваре по улице Серова. Главные герои их постановки — инопланетные астронавты, прибывшие на нашу планету на большом космическом корабле.

В полдень спектаклем «Сундук Абики» откроется праздничная программа в Казанском Кремле. В 15.15, 18.00, 19.00 и 20.00 в Присутственных местах начнется постановка «Окно в прошлое», а в 16.00 — «Сон Дедушки Мороза».

Кроме того, мероприятия подготовили в Пушечном дворе. В 10.30 и 13.00 здесь состоятся «Добрые интерактивы», в 11.00 —15.00 будет работать мастерская кузнеца, в 12.00 и 14.00 проведут музыкально-театрализованный спектакль «Как Иван-Пушкарь Новый год спасал».

По данным мэрии Казани, за время новогодних выходных в 28 общественных пространствах города пройдет 106 мероприятий.