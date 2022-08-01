В Казани закрыли доступ в парк «Салават Купере» из-за ремонтных работ

Из-за ремонтных работ доступ в парк в казанском микрорайоне «Салават Купере» полностью закрыт. Сделано это для безопасности жителей, доложил на деловом понедельнике председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

«На этой неделе начнется самый активный этап работ: монтаж малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования. Работы будут проводиться в том числе на территории первой очереди парка, открытой для посещения в прошлом году», — сообщил спикер.

Саляхутдинов также уточнил, что в парке «Салават Купере» проводится благоустройство водоема на территории второй очереди, работы завершены на 40%.

«Здесь применяются технологии схожие с технологией при экореабилитации систем озер Лебяжье. На дно укладывается гидроизоляционный экран, состоящий из нескольких слоев геотекстиля и геомембраны. Поверх экрана будет уложен 10-сантиметровый слой песка. После завершения всех работ водоем начнется заполняться водой», — отметил спикер.

Мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание на вопросы безопасности в общественных пространствах. «К сожалению, приходится и взрослым напоминать такие прописные истины, что стройка — не место для гуляния, тем более для детей. За ними и на обустроенной площадке нужен глаз да глаз, а уж тем более в период строительства. Чуть-чуть нужно потерпеть, и уже в начале сентября новые площадки, парки и скверы будут доступны для наших дорогих казанцев», — отметил он.