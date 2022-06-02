В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатов

Впервые за последние 20 лет в Париже прошла забастовка сотрудников дипломатических ведомств в знак протеста против реформ Президента Франции Эммануэля Макрона. Протестующие считают, что эти решения приведут к уничтожению министерства иностранных дел страны, сообщает РИА Новости.

Группа из семи французских профсоюзов и 500 молодых дипломатов ранее призвали выступить против реформ Макрона. Десятки человек собрались 2 июня на эспланаде Дома инвалидов недалеко от здания МИД Франции. Отмечается, что митинг прошел мирно, там также присутствовали полицейские патрули.

Реформы французского лидера, в частности, предусматривают сокращение рабочих мест в дипломатических ведомствах на 50%. Сегодняшняя забастовка стала второй в истории МИД Франции. Предыдущая состоялась в 2013 году.