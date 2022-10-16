В Париже проходит митинг против роста цен

В столице Франции проходит митинг против роста цен и климатического бездействия властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Марш протеста организовали партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция», партия «Европа - Экология - Зеленые», Социалистическая партия, а также ряд профсоюзов и ассоциаций.

Участники в первую очередь недовольны удорожанием электроэнергии, топлива и, как следствие, всех товаров и услуг. Это привело к снижению уровня жизни в целом, поэтому они требуют заморзки цен на энергоносители и повышения всех социальных выплат.

«Нам очевидно, что с ноября цены на все топливо, бензин и дизель, превысят 3 евро, поэтому нам необходимо действовать. Иначе нам скоро нечего будет есть этой зимой», — рассказала в беседе с РИА Новости одна из участниц протеста.

Вместе с требованиями о повышении финансирования экологических проектов встречается и несогласие с увеличением финансовой помощи Украине.

«Америка пытается вовлечь нас в войну, которая даже не является нашей», — поделился мнением другой участник марша.

Протестующих с нескольких сторон сдерживают кордоны полиции.