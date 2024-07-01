Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Париже после оглашения первых итогов парламентских выборов начались массовые беспорядки
Во время митинга в Париже, который начался после оглашения первых итогов парламентских выборов, активисты движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные контейнеры. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествие случилось на площади Республики в Париже после обнародования результатов первого тура парламентских выборов. На место сразу же направили полицейских.
Сначала митинг проходил мирно: его участники скандировали антифашистские лозунги, выражая свое недовольство результатами голосования. Позднее к ним присоединились радикально настроенные молодые люди из движения black bloc. Они запустили фейерверки, подожгли файеры, а потом начали крушить витрины кафе и поджигать мусорные контейнеры. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.
Второй тур выборов в Национальное собрание Франции состоится 7 июля. В нем французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников