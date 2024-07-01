В Париже после оглашения первых итогов парламентских выборов начались массовые беспорядки

Во время митинга в Париже, который начался после оглашения первых итогов парламентских выборов, активисты движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные контейнеры. Об этом информирует РИА Новости.

Происшествие случилось на площади Республики в Париже после обнародования результатов первого тура парламентских выборов. На место сразу же направили полицейских.

Сначала митинг проходил мирно: его участники скандировали антифашистские лозунги, выражая свое недовольство результатами голосования. Позднее к ним присоединились радикально настроенные молодые люди из движения black bloc. Они запустили фейерверки, подожгли файеры, а потом начали крушить витрины кафе и поджигать мусорные контейнеры. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции состоится 7 июля. В нем французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.