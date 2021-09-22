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22 сентября 2021  11:11

В Париже открылась выставка живописи из собрания российских музеев

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли в парижском Фонде Луи Виттона выставку российских и французских живописцев, собранную при участие крупных российских музеев. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства России. 

Впервые в истории знаменитая картина из бывшего особняка Ивана Морозова «Музыкальная гостиная» была привезена из Государственного Эрмитажа. 

Эмманюэль Макрон поблагодарил Президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, сыграл большую роль в организации выставки в Париже. 

Любимова в свою очередь отметила, что присутствие на открытии экспозиции главы Франции подчеркивает особое значение этого проекта. 

«Визит руководителя страны подчеркивает статусность и значение выставки. Она стала долгожданным событием, которое планировалось в качестве музейного хита в рамках программы „Русские сезоны“, но было отложено в связи с эпидемиологической обстановкой», — пояснила она. 

С 22 сентября по 22 февраля жители и гости Парижа смогут ознакомиться с работами таких выдающихся российских и французских художников конца XIX и начала XX веков, как Казимир Малевич, Константин Коровин, Валентин Серов, Илья Репин, Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Эдуард Мане и многие другие. 

 

#Владимир Путин #эммануэль макрон
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